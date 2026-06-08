Sanità la Regione snocciola i dati dei tempi di attesa | nel 2025 erogate oltre 10 mila in media per fine settimana
Nel 2025, il sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna ha fornito oltre 535.000 prestazioni durante i weekend. Nei fine settimana, sono state erogate in media più di 10.000 prestazioni al giorno. I dati ufficiali indicano un aumento delle attività sanitarie nei giorni di riposo rispetto agli anni precedenti. La regione ha reso noti i numeri relativi alle prestazioni svolte nel corso dell’anno, senza specificare le tipologie o i tempi di attesa.
Oltre 535mila prestazioni erogate nei weekend dal sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna nel 2025. Pari a oltre 10mila in media per fine settimana. E' il bilancio dell’applicazione in Emilia-Romagna della legge 107 del 2024, che ha introdotto misure emergenziali per ridurre i tempi delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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