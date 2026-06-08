Sanità | D’Alberto accusa la Regione di penalizzare Teramo

Il piano tecnico per le specializzazioni ospedaliere di Teramo non è stato reso pubblico per 18 mesi. D’Alberto accusa la Regione di penalizzare la città, senza specificare quali specializzazioni potrebbero essere eliminate. La mancata trasparenza ha sollevato polemiche tra i rappresentanti locali, che chiedono chiarimenti sulla gestione del piano. La questione riguarda le decisioni sulla struttura sanitaria e la loro possibile ripercussione sui servizi offerti.

? Domande chiave? In Breve Il rischio di un Abruzzo a due velocità: la sanità teramana sotto attacco. Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha denunciato una grave penalizzazione del territorio a seguito delle indiscrezioni riguardanti una relazione tecnica dell’Agenzia sanitaria regionale. Secondo quanto emerso, l’ente avrebbe individuato gli ospedali di secondo livello esclusivamente a Pescara e L’Aquila, lasciando Teramo in una posizione di marginalità. Il primo cittadino accusa la Regione di aver tenuto nascosti gli studi per oltre un anno e mezzo, evitando il confronto con le comunità locali. La questione tocca il cuore del diritto alla salute dei cittadini teramani. D’Alberto sostiene che il silenzio della maggioranza di governo sia dettato dall’imbarazzo di dover ammettere una scelta politica che indebolisce la provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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