Teramo Marroni attacca D’Alberto | ‘Un sofisma per cambiare equilibri

Durante la seduta del consiglio comunale di Teramo, la consigliera Marroni ha criticato il riassetto della giunta approvato dal sindaco D’Alberto. La discussione si è concentrata sulle modalità di modifica degli incarichi e sugli equilibri politici interni. Marroni ha definito le scelte di D’Alberto un “sofisma” volto a cambiare gli assetti di potere senza un reale confronto pubblico. La questione ha suscitato diverse reazioni tra i presenti in aula.

? Cosa sapere La consigliera Marroni contesta il riassetto della giunta di Gianguido D'Alberto al consiglio di Teramo.. La manovra mira a mantenere il controllo politico evitando la nomina di un direttore generale.. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Teramo, la consigliera Maria Cristina Marroni ha rivolto al sindaco Gianguido D’Alberto una serie di osservazioni pungenti riguardanti il recente riassetto della giunta cittadina. L’intervento dell’opposizione si è concentrato sulla natura della trasformazione politica attuata dal primo cittadino, che secondo la Marroni avrebbe messo in campo una strategia basata su apparenti contraddizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, Marroni attacca D’Alberto: ‘Un sofisma per cambiare equilibri Notizie correlate Centrodestra in bilico: l’“effetto Vannacci” può cambiare gli equilibriIl sistema politico italiano appare stabile nei numeri ma attraversato da tensioni sotterranee. Teramo, nasce il D’Alberto-bis: conferme e nuove deleghe in giuntaTeramo - Rimpasto contenuto per l’esecutivo comunale: otto assessori su nove restano in carica, cambia il vicesindaco e arriva un nuovo ingresso dopo...