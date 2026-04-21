Abruzzo bloccato sanità in rosso | Paolucci accusa la Regione ferma

In Abruzzo, l’attività del Consiglio regionale è ferma a causa di un deficit che ha portato alla sospensione delle sedute. Il capogruppo del Pd ha accusato la Regione di essere ferma e di non aver adottato misure per superare la situazione. La sanità nella regione si trova in difficoltà, con segnali di criticità che si sono accentuati negli ultimi giorni. La mancanza di decisioni ufficiali ha generato preoccupazioni tra gli operatori e i cittadini.

L'Aquila - Il capogruppo Pd denuncia lo stallo dell’attività consiliare legato al deficit sanitario: confronto politico acceso mentre l’assemblea regionale si prepara a discutere provvedimenti chiave Una Regione ferma, rallentata dal peso del debito sanitario e da una sensibile contrazione dell’attività istituzionale. È questa la fotografia tracciata dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, alla vigilia della seduta dell’assemblea. Secondo l’esponente dem, il confronto tra le delibere della Giunta e i provvedimenti approvati dal Consiglio regionale evidenzierebbe una drastica riduzione dell’attività consiliare, con ricadute dirette sui cittadini abruzzesi.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Abruzzo bloccato, sanità in rosso: Paolucci accusa la Regione ferma Notizie correlate Paolucci (Pd): "Altro che rilancio, la Regione taglia 170 milioni alla sanità nel triennio. Un commissariamento"Tagli per 170 milioni di euro alla sanità nel programma operativo 2026-2028 della Regione Abruzzo. Sanità, i sindacati contro la Regione: “Indennità di Pronto Soccorso ancora ferma”“La politica dei tatticismi sta bloccando risorse che in altre regioni d’Italia sono già state inserite nelle buste paga delle lavoratrici e dei... Tutti gli aggiornamenti Abruzzo, il M5s ci riprova con Sara Marcozzi: il tema è la sanitàPescara, 6 feb. (askanews) – È alla sua seconda esperienza Sara Marcozzi, scelta – come già nella passata tornata elettorale – come candidata presidente del Movimento 5Stelle alle elezioni regionali ... affaritaliani.it Sanità, la Corte dei Conti boccia l'AbruzzoBilanci della sanità bocciati dalla Corte dei Conti. Abruzzo unica regione, tra quelle in piano di rientro, a registrare nei risultati di esercizio una tendenza in senso peggiorativo. Il giudizio è ... rainews.it