Il rappresentante di Apiafco ha commentato che la psoriasi e la dermatite atopica sono escluse dal Piano nazionale delle cronicità, nonostante siano tra le 13 patologie incluse. Ha definito questa esclusione uno scandalo, sottolineando che si tratta di malattie che spesso richiedono un trattamento continuo. La critica si concentra sulla decisione di spostare la gestione di queste patologie dalle cure di prossimità alle istituzioni, ritenendo che questa scelta possa influire sulla qualità dell’assistenza.

“Trovo che sia uno scandalo il fatto che, su 13 patologie incluse, la psoriasi e la dermatite atopica siano fuori” dal Piano nazionale delle cronicità. La psoriasi “è una malattia grave che deve essere rispettata come tale, e far parte del Piano nazionale della cronicità sarebbe estremamente importante” per "spostare il peso dalle spalle dei pazienti verso le Istituzioni". Così Valeria Corazza, presidente Apfiaco- Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, intervenendo a Roma all’incontro organizzato con Salutequità e Ail-Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, per chiedere al ministero della Salute e alle Istituzioni di includere subito neoplasie ematologiche croniche e psoriasi nella programmazione nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità: Corazza (Apiafco), psoriasi in Pnc per spostare peso cronicità da pazienti a Istituzioni

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