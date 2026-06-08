Le condizioni croniche come la psoriasi e le neoplasie vengono inserite nelle patologie trattate con il Piano Nazionale di Contrasto alle Malattie Croniche (Pnc). La decisione mira a migliorare l’assistenza ai pazienti e a ridurre i costi per il Sistema sanitario nazionale. La misura riguarda interventi specifici di diagnosi e cura, con l’obiettivo di affrontare le patologie più frequenti e complesse, favorendo un approccio più strutturato e integrato.

Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - "Inserire le condizioni croniche come la psoriasi" e le neoplasie ematologiche croniche "nel Piano nazionale della cronicità oggi risponde a due grandi obiettivi: uno relativo ai pazienti, ai caregiver e ai familiari, e l'altro rivolto al Servizio sanitario nazionale. Significa migliorare la tempestività, la qualità e l'equità di accesso alle cure, garantire risposte territoriali a patologie che oggi vengono trattate prevalentemente nei centri specialistici ospedalieri. Evitare trasferimenti inappropriati, grazie a un'organizzazione dei servizi che veda il territorio come protagonista, è un aiuto concreto".... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aceti (Salutequità): "Psoriasi e oncoematologia in Pnc aiuto a pazienti e Ssn"

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