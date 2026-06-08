Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - La psoriasi "è una malattia grave: far parte del Piano nazionale della cronicità sarebbe estremamente importante. E' per questo che ci siamo battuti, continuiamo a batterci e ci batteremo, finché non verranno riconosciuti i diritti di questi pazienti". Lo ha detto Valeria Corazza, presidente Apfiaco - Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, intervenendo oggi a Roma all'incontro organizzato insieme a Salutequità e Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, per chiedere al ministero della Salute e alle Istituzioni di includere subito neoplasie ematologiche croniche e psoriasi nella programmazione nazionale e garantire così equità di accesso alle cure riducendo le disuguaglianze territoriali e i costi a carico di famiglie e Inps. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corazza (Apiafco): "Inserire psoriasi nel Piano cronicità"

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