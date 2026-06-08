Corazza Apiafco | Inserire psoriasi nel Piano cronicità
La psoriasi viene proposta per entrare nel Piano nazionale della cronicità. La richiesta arriva da un rappresentante dell’Associazione pazienti con malattie infiammatorie croniche della pelle. La malattia, che colpisce la pelle e le articolazioni, viene definita grave e si sottolinea l’importanza di includerla nel piano di assistenza sanitaria nazionale. La proposta è stata avanzata in una conferenza stampa a Roma.
Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - La psoriasi "è una malattia grave: far parte del Piano nazionale della cronicità sarebbe estremamente importante. E' per questo che ci siamo battuti, continuiamo a batterci e ci batteremo, finché non verranno riconosciuti i diritti di questi pazienti". Lo ha detto Valeria Corazza, presidente Apfiaco - Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, intervenendo oggi a Roma all'incontro organizzato insieme a Salutequità e Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, per chiedere al ministero della Salute e alle Istituzioni di includere subito neoplasie ematologiche croniche e psoriasi nella programmazione nazionale e garantire così equità di accesso alle cure riducendo le disuguaglianze territoriali e i costi a carico di famiglie e Inps. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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