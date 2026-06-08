Circa il 48-50% delle neoplasie ematologiche si cronicizza, portando a un aumento delle esigenze dei pazienti rispetto al passato. In questo contesto, si sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione ai bisogni di chi affronta patologie ematologiche in condizioni di non cura (Pnc). La priorità è adeguare i servizi e le risposte sanitarie a questa realtà, considerando la maggiore durata e complessità delle patologie.

“Oggi circa il 48-50% delle neoplasie ematologiche si cronicizza e, di conseguenza, le esigenze e i bisogni dei pazienti rispetto al passato sono diversi". Anche per questo "è fondamentale che l'appello di inserire le patologie ematologiche nel Piano nazionale della cronicità venga effettivamente accolto dalle istituzioni. Questo passaggio è fondamentale perché garantisce una maggiore attenzione a tutti quei bisogni che oggi spesso restano inespressi o che non vengono considerati alla stregua di altre necessità". Lo ha detto a Roma Gaetano Biallo, direttore generale Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, partecipando... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanità: Biallo (Ail), ‘con patologie ematologiche in Pnc maggiore attenzione a bisogni pazienti’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanità: Biallo (Ail), con patologie ematologiche in Pnc maggiore attenzione a bisogni pazienti

Notizie e thread social correlati

Biallo (Ail): "Patologie ematologiche in Piano cronicità beneficio immediato per pazienti"L’associazione di ematologia chiede che le patologie ematologiche siano incluse nel Piano nazionale della cronicità, sottolineando l’immediato...

Leggi anche: Sanità: Corazza (Apiafco), ‘psoriasi in Pnc per spostare peso cronicità da pazienti a Istituzioni’

Biallo (Ail): Patologie ematologiche in Piano cronicità beneficio immediato per pazienti(Adnkronos) – È fondamentale che l’appello di inserire anche le patologie ematologiche nel Piano nazionale della cronicità venga effettivamente accolto dalle istituzioni. Questo passaggio è fondament ... msn.com

Presidente comm.sanità, con riforma sanità più snella e rapida. Critiche le opposizioniIniziata in consiglio regionale la discussione sulla nuova riforma sanitaria voluta da Marco Bucci per la Liguria che vede le opposizioni fortemente contrarie e critiche. A proporla in aula il ... ansa.it