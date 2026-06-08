L’associazione di ematologia chiede che le patologie ematologiche siano incluse nel Piano nazionale della cronicità, sottolineando l’immediato beneficio per i pazienti. L’appello è stato rivolto alle istituzioni, evidenziando l’importanza di questa integrazione per garantire cure più efficaci e tempestive. La richiesta si basa sulla necessità di riconoscere queste patologie come prioritarie nel sistema sanitario pubblico. La proposta mira a migliorare l’accesso alle terapie e alla gestione clinica dei soggetti coinvolti.

Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - “È fondamentale che l'appello di inserire anche le patologie ematologiche nel Piano nazionale della cronicità venga effettivamente accolto dalle istituzioni. Questo passaggio è fondamentale perché garantisce una maggiore attenzione a tutti quei bisogni che oggi spesso restano inespressi o che non vengono considerati alla stregua di altre necessità. Riteniamo che l'inserimento nel Piano rappresenti un beneficio immediato per tutti i nostri pazienti”. Lo ha detto Gaetano Biallo, direttore generale Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, partecipando, oggi a Roma, al ministero... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biallo (Ail): "Patologie ematologiche in Piano cronicità beneficio immediato per pazienti"

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