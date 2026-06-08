Le associazioni chiedono che nel Piano nazionale della cronicità vengano inserite le neoplasie ematologiche croniche e la psoriasi, affermando che queste patologie colpiscono centinaia di migliaia di persone. L’obiettivo è garantire un accesso più equo alle cure e ridurre le disparità tra diverse aree del paese, oltre a contenere i costi sostenuti da famiglie e dall’Inps.

Includere nel Piano nazionale della cronicità le neoplasie ematologiche croniche e la psoriasi che colpiscono centinaia di migliaia di persone per garantire equità di accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze territoriali e i costi a carico di famiglie e Inps. È l’appello lanciato da Salutequità, Ail-Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma e Apiafco-Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza al ministero della Salute e alle Istituzioni che, nel corso di un incontro, hanno mostrato segnali di apertura. Matteo Liberali, Presidente e CEO LU-VE S.p.A. ai microfoni di Money Vibez Stories... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità: associazioni, oncoematologia e psoriasi entrino nel Piano nazionale cronicità

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