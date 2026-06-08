Il Piano nazionale della cronicità ha incluso la psoriasi e le malattie oncoematologiche croniche, con l’obiettivo di alleggerire i reparti ospedalieri. Secondo un rappresentante di Salutequità, questa misura potrebbe contribuire a ridurre la pressione sui centri ospedalieri, offrendo un supporto più adeguato alle persone affette. La decisione mira a migliorare la gestione delle cure e a ottimizzare le risorse sanitarie.

L’inserimento della psoriasi e delle malattie oncoematologiche croniche nel Piano nazionale della cronicità “sosterrebbe il Servizio sanitario nazionale per le cure ospedaliere. Oggi i centri specialistici sono fortemente affollati: la territorialità aiuterebbe a decongestionarli, razionalizzando e bilanciando meglio i servizi e le cure tra ospedale e territorio. Inoltre verrebbe valorizzato l'importante investimento che il Paese ha stanziato con il Pnrr sul territorio in ottica di assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità e telemedicina”. Lo ha detto il presidente di Salutequità, Tonino Aceti, intervenendo a Roma all’appuntamento... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità: Aceti (Salutequità), con psoriasi ed ematologia in Pnc decongestione centri ospedalieri

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