Sandro Parcaroli riconfermato sindaco di Macerata il video dei festeggiamenti

Da ilrestodelcarlino.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sandro Parcaroli è stato riconfermato sindaco di Macerata. Dopo l’annuncio dei risultati, si sono svolti festeggiamenti con brindisi e ringraziamenti rivolti ai cittadini, ai collaboratori e ai partiti che lo hanno sostenuto. Le immagini mostrano il momento di gioia e soddisfazione del primo cittadino, circondato da sostenitori che applaudivano e si congratulavano. La scena si è svolta in un’atmosfera di festa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brindisi e ringraziamenti ai cittadini e a tutti i suoi collaboratori e partiti sostenitori. Applausi e cori sulle note di 'We are the champions'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sandro parcaroli riconfermato sindaco di macerata il video dei festeggiamenti
© Ilrestodelcarlino.it - Sandro Parcaroli riconfermato sindaco di Macerata, il video dei festeggiamenti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Effetto Referendum sul voto di maggio nelle Marche Letture opposte tra i due schieramenti.

Video Effetto Referendum sul voto di maggio nelle Marche? Letture opposte tra i due schieramenti.

Notizie e thread social correlati

Sandro Parcaroli è ancora sindaco di Macerata. Matteo Salvini: «Faremo grandi cose Assieme. Adesso riposati»Sandro Parcaroli è stato confermato come sindaco di Macerata dopo il ballottaggio, che gli garantisce un secondo mandato di cinque anni.

Gianluca Tittarelli dichiara la sconfitta, Sandro Parcaroli è di nuovo sindaco di Macerata. Che successo per il centrodestraDopo aver completato circa un quarto delle sezioni, il candidato sindaco di centrosinistra ha ammesso di aver perso le elezioni.

Temi più discussi: Se non arrivano 50 commenti, Sandro molla Il vocale dello staff che agita il centrodestra; Sandro Parcaroli si riconferma sindaco di Macerata; Macerata al ballottaggio: sfida tra Parcaroli e Tittarelli; Macerata, al voto bis: è il sesto ballottaggio nella storia della città. Alle urne 36.441 cittadini. ?AFFLUENZA alle 23: 43,76%.

sandro parcaroli sandro parcaroli riconfermato sindacoLega Marche, 'con Parcaroli vince la politica del fare'La Lega Marche esprime profonda soddisfazione per la straordinaria vittoria di Sandro Parcaroli, riconfermato sindaco di Macerata al termine del turno di ballottaggio. (ANSA) ... ansa.it

sandro parcaroli sandro parcaroli riconfermato sindacoA Macerata confermato ParcaroliL’imprenditore è anche presidente della provincia e ha sfiorato la rielezione al primo turno fermandosi al 49,96% delle preferenze ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web