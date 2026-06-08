Sandro Parcaroli riconfermato sindaco di Macerata il video dei festeggiamenti
Sandro Parcaroli è stato riconfermato sindaco di Macerata. Dopo l’annuncio dei risultati, si sono svolti festeggiamenti con brindisi e ringraziamenti rivolti ai cittadini, ai collaboratori e ai partiti che lo hanno sostenuto. Le immagini mostrano il momento di gioia e soddisfazione del primo cittadino, circondato da sostenitori che applaudivano e si congratulavano. La scena si è svolta in un’atmosfera di festa.
Brindisi e ringraziamenti ai cittadini e a tutti i suoi collaboratori e partiti sostenitori. Applausi e cori sulle note di 'We are the champions'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Effetto Referendum sul voto di maggio nelle Marche Letture opposte tra i due schieramenti.
Notizie e thread social correlati
Sandro Parcaroli è ancora sindaco di Macerata. Matteo Salvini: «Faremo grandi cose Assieme. Adesso riposati»Sandro Parcaroli è stato confermato come sindaco di Macerata dopo il ballottaggio, che gli garantisce un secondo mandato di cinque anni.
Gianluca Tittarelli dichiara la sconfitta, Sandro Parcaroli è di nuovo sindaco di Macerata. Che successo per il centrodestraDopo aver completato circa un quarto delle sezioni, il candidato sindaco di centrosinistra ha ammesso di aver perso le elezioni.
Temi più discussi: Se non arrivano 50 commenti, Sandro molla Il vocale dello staff che agita il centrodestra; Sandro Parcaroli si riconferma sindaco di Macerata; Macerata al ballottaggio: sfida tra Parcaroli e Tittarelli; Macerata, al voto bis: è il sesto ballottaggio nella storia della città. Alle urne 36.441 cittadini. ?AFFLUENZA alle 23: 43,76%.
EmmeTv. . È pronta la macchina organizzativa del Comune di Macerata in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. I maceratesi, come è noto, sono chiamati a scegliere tra il sindaco uscente, candidato dal centrodestra, Sandro Parcaroli, e il civico Gianluca Titta facebook
Lega Marche, 'con Parcaroli vince la politica del fare'La Lega Marche esprime profonda soddisfazione per la straordinaria vittoria di Sandro Parcaroli, riconfermato sindaco di Macerata al termine del turno di ballottaggio. (ANSA) ... ansa.it
A Macerata confermato ParcaroliL’imprenditore è anche presidente della provincia e ha sfiorato la rielezione al primo turno fermandosi al 49,96% delle preferenze ... msn.com