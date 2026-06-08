sandro parcaroli riconfermato sindaco di macerata il video dei festeggiamenti

Notizia in breve

Sandro Parcaroli è stato riconfermato sindaco di Macerata. Dopo l’annuncio dei risultati, si sono svolti festeggiamenti con brindisi e ringraziamenti rivolti ai cittadini, ai collaboratori e ai partiti che lo hanno sostenuto. Le immagini mostrano il momento di gioia e soddisfazione del primo cittadino, circondato da sostenitori che applaudivano e si congratulavano. La scena si è svolta in un’atmosfera di festa.