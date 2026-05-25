Gianluca Tittarelli dichiara la sconfitta Sandro Parcaroli è di nuovo sindaco di Macerata Che successo per il centrodestra
Dopo aver completato circa un quarto delle sezioni, il candidato sindaco di centrosinistra ha ammesso di aver perso le elezioni. I dati disponibili indicano che il candidato del centrodestra ha ottenuto più voti e si appresta a diventare il nuovo sindaco. La comunicazione è stata fatta tramite social network, basandosi sui numeri provenienti dai rappresentanti di lista presenti nei seggi ancora da scrutinare. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui risultati finali ufficiali.
MACERATA – Dopo 10 sezioni scrutinate su 44 il candidato sindaco di centrosinistra di Macerata Gianluca Tittarelli ha annunciato sul proprio profilo Facebook la sconfitta in base ai dati in suo possesso comunicatigli dai rappresentanti di lista sparsi nei rimanenti seggi.Sandro Parcaroli è così. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
La squadra del Pd per Tittarelli: "Parcaroli è stato un fallimento, i primi a dirlo sono nella Lega"Un nuovo fronte si apre nel panorama politico locale, con la formazione di una lista del Pd che sostiene Tittarelli.
Macerata, Parcaroli sfida il voto: 500 milioni per la cittàIl sindaco di Macerata ha annunciato l’intenzione di candidarsi nuovamente, evidenziando di aver gestito 500 milioni di euro in finanziamenti...
Temi più discussi: Discarica, la versione di Tittarelli: Il caos è dovuto a Parcaroli, noi non la vogliamo a Macerata; Comunali, gli ultimi fuochi. Parcaroli punta sulla filiera. Tittarelli: Andate a votare; Elezioni a Macerata, Tittarelli chiude con un evento in centro; Urne aperte nei 44 seggi di Macerata: i 453 candidati consiglieri in corsa.
Cittadini di Macerata, ma vi rendete conto delle enormi contraddizioni dentro il Partito Democratico? Da una parte il candidato sindaco del centrosinistra Gianluca Tittarelli dichiara pubblicamente che non vuole la discarica a Macerata. Dall’altra esponenti stori facebook
Elezioni a Macerata, Tittarelli chiude con un evento in centro. Facciamo la differenza, adesso è il claim della festa finale del centrosinistra #ANSA x.com
Comunali, gli ultimi fuochi. Parcaroli punta sulla filiera. Tittarelli: Andate a votareMACERATA Ultimi fuochi, ieri, tra pomeriggio e sera, per la campagna elettorale dei candidati delle coalizioni di centrodestra, Sandro Parcaroli, e di centrosinistra, Gianluca Tittarelli. Il ... corriereadriatico.it
Futuro sindaco di Macerata, il centrosinistra ha scelto Gianluca TittarelliMacerata, 13 febbraio 2026 – Gianluca Tittarelli è stato scelto come candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali che si terranno in primavera. La decisione è arrivata ieri ... ilrestodelcarlino.it