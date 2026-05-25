Gianluca Tittarelli dichiara la sconfitta Sandro Parcaroli è di nuovo sindaco di Macerata Che successo per il centrodestra

Notizia in breve

Dopo aver completato circa un quarto delle sezioni, il candidato sindaco di centrosinistra ha ammesso di aver perso le elezioni. I dati disponibili indicano che il candidato del centrodestra ha ottenuto più voti e si appresta a diventare il nuovo sindaco. La comunicazione è stata fatta tramite social network, basandosi sui numeri provenienti dai rappresentanti di lista presenti nei seggi ancora da scrutinare. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui risultati finali ufficiali.