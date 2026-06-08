Sandro Parcaroli è ancora sindaco di Macerata Matteo Salvini | Faremo grandi cose Assieme Adesso riposati

Sandro Parcaroli è stato confermato come sindaco di Macerata dopo il ballottaggio, che gli garantisce un secondo mandato di cinque anni. Matteo Salvini ha dichiarato che lavoreranno insieme per realizzare progetti comuni, invitando Parcaroli a prendersi una pausa. La vittoria di Parcaroli è stata confermata attraverso i risultati ufficiali, consolidando la sua posizione di sindaco della città.

MACERATA – Il ballottaggio sorride a Sandro Parcaroli che sarà sindaco di Macerata per altri cinque anni. D’altro canto, con la vittoria sfumata al primo turno per soli quindici voti al primo turno, la rimonta di Gianluca Tittarelli era quantomai difficile. ma non impossibile.Insomma, per mille. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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