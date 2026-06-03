Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti si è recato a Macerata per sostenere nuovamente il candidato sindaco del centrodestra. Durante l'intervento, ha affermato che non si può più fermare l'avanzata. La visita si inserisce nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Salvini ha incontrato supporter e sostenitori, sottolineando l'importanza di proseguire con il percorso iniziato. Nessuna altra comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Macerata, 3 giugno 2026 – Il vicepremier Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, torna a Macerata per tirare di nuovo la volata al candidato sindaco del centrodestra Sandro Parcaroli. Domani (giovedì) alle 18 farà tappa al ristorante e resort Le Case, in contrada Mozzavinci, per parlare di Piano Casa, infrastrutture e Flat Tax. “Macerata continua a crescere. Le idee del territorio. La forza del governo. I risultati per i cittadini. Con Sandro Parcaroli Macerata ha ricominciato a crescere. Ora non possiamo fermarci!”, questo lo slogan. A seguire, tavolo di confronto con professionisti, imprese e categorie economiche del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali, Matteo Salvini torna a Macerata per tirare la volata a Parcaroli: “Ora non possiamo fermarci!”

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Sala risponde a Salvini: Servono programmi chiari, non slogan

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Elezioni comunali, Matteo Salvini torna a Macerata per tirare la volata a Parcaroli: Ora non possiamo fermarci!Tappa del Ministro dei trasporti al ristorante ‘Le Case’ per parlare di Piano Casa, infrastrutture e Flat Tax. Si tratta di un ritorno dopo la prima visita nel weekend del 16-17 maggio ... msn.com

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