Sandra Michele David Maria e le altre persone scomparse in Friuli le storie dietro i numeri e perché si allontanano

Da udinetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2025, in Friuli Venezia Giulia, sono scomparse seicentottantatré persone. Tra queste ci sono Sandra, Michele, David, Maria e altri individui che hanno lasciato le loro case senza fare ritorno. Le storie dietro questi numeri sono diverse: alcuni si sono allontanati volontariamente, altri sono scomparsi in circostanze ancora da chiarire. La questura sta seguendo le indagini per capire le ragioni di queste sparizioni e cercare di ricostruire i percorsi di chi è sparito.

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Seicentottantatré. Il numero delle persone scomparse nel 2025 in Friuli Venezia Giulia va scritto così, in lettere. Perché non è un dato da scorrere velocemente in una tabella statistica: sono “vite sospese”, come le definisce il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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