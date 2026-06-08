Sandra Michele David Maria e le altre persone scomparse in Friuli le storie dietro i numeri e perché si allontanano

Notizia in breve

Nel 2025, in Friuli Venezia Giulia, sono scomparse seicentottantatré persone. Tra queste ci sono Sandra, Michele, David, Maria e altri individui che hanno lasciato le loro case senza fare ritorno. Le storie dietro questi numeri sono diverse: alcuni si sono allontanati volontariamente, altri sono scomparsi in circostanze ancora da chiarire. La questura sta seguendo le indagini per capire le ragioni di queste sparizioni e cercare di ricostruire i percorsi di chi è sparito.