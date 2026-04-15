Da oggi e fino a domenica, Bra ospita la prima edizione dello SCRIPT Fest, un evento dedicato alle sceneggiature di film e serie TV. La manifestazione si svolge in Piemonte e prevede incontri, workshop e proiezioni, con l’obiettivo di mettere in evidenza il ruolo degli sceneggiatori e il processo creativo dietro le storie che vengono portate sul grande e piccolo schermo.

«È una festa perché premia gli autori meno celebrati e più determinanti, e lo fa attraverso lo sguardo dei loro colleghi», spiegano gli organizzatori. Con la direzione artistica di Stefano Sardo (tra i film che ha sceneggiato: Il ragazzo invisibile e Muori di lei di cui è anche regista), insieme a Valentina Gaia e con la produzione di Ines Vasiljevic, questa quattro giorno vede alternarsi proiezioni di opere italiane e internazionali, masterclass e incontri con gli autori. L’ospite d’onore? Tony McManara, la penna dietro La favorita, la serie The Great e Povere creature!, che riceverà il premio alla carriera. Ma non è l’unico premiato:...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le storie dietro le storie: al via lo SCRIPT Fest di Bra, alla sua prima edizione

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