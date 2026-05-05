Monteforte Irpino il Maggio dei Monumenti onora le persone scomparse | quando cultura e ricordo si fondono

A Monteforte Irpino, il “Maggio dei Monumenti” si è aperto con un evento che ha coinvolto la comunità, includendo anche un aspetto sociale. Durante la giornata inaugurale, si è svolto “We Irpinia” del Vinitaly, con degustazioni di vini locali e prodotti tipici. Parte del ricavato di questa giornata è stato destinato a onorare le persone scomparse, unendo cultura e memoria in un momento di condivisione pubblica.

Il “Maggio dei Monumenti” di Monteforte Irpino ha anche uno sfondo sociale. Parte del ricavato della giornata inaugurale di domenica scorsa - durante la quale si è tenuto un evento di forte richiamo, il “We Irpinia” del Vinitaly, con degustazioni delle migliori cantine irpine e prodotti tipici.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monteforte Irpino, cultura e memoria si fondono nel "Maggio dei monumenti" Monteforte Irpino, maltrattamento di animali: denunciate due personeI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino, in sinergia con la componente territoriale dell’Arma e con il personale dell’ASL competente,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rievocazioni storiche, visite ai monumenti, show cooking, musica e teatro: un maggio superlativo a Monteforte Irpino; Monteforte - Al via il Maggio degli eventi tra Storia ,Terra e Comunità; Incendi ad Avellino e Monteforte Irpino: doppio intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito; Successo per il Maggio dei Monumenti a Monteforte con le rievocazioni in abiti medievali. A Monteforte Irpino fa tappa NOVA: l’innovativo format del Movimento 5 StelleSabato 16 maggio, a Monteforte Irpino, si terrà l’appuntamento irpino di NOVA – Parola all’Italia, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per coinvolgere cittadine e cittadini nel ... irpinianews.it Monteforte, il Maggio dei Monumenti onora le persone scomparseIl Maggio dei Monumenti di Monteforte Irpino ha anche uno sfondo sociale. Parte del ricavato della giornata inaugurale di domenica scorsa – durante la quale si è tenuto un evento di forte richiamo, ... irpinianews.it Un trentunenne napoletano arrestato dai militari del Norm della Compagnia di Baiano mentre aggrediva con un oggetto metallico un uomo di Monteforte Irpino - facebook.com facebook