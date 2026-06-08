San Vito dei Normanni torna al centrosinistra | Marco Ruggiero nuovo sindaco

Notizia in breve

Marco Ruggiero è stato eletto nuovo sindaco di San Vito dei Normanni, battendo Giacomo Viva. Ruggiero, sostenuto dal centrosinistra, ha ottenuto la maggioranza dei voti, mentre Viva rappresentava la coalizione di centrodestra. La vittoria conferma il ritorno del centrosinistra alla guida della città. La proclamazione ufficiale seguirà le procedure di legge. La consultazione elettorale si è svolta nelle ultime settimane, con una partecipazione significativa degli elettori.