San Vito dei Normanni torna al centrosinistra | Marco Ruggiero nuovo sindaco

Da brindisireport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Ruggiero è stato eletto nuovo sindaco di San Vito dei Normanni, battendo Giacomo Viva. Ruggiero, sostenuto dal centrosinistra, ha ottenuto la maggioranza dei voti, mentre Viva rappresentava la coalizione di centrodestra. La vittoria conferma il ritorno del centrosinistra alla guida della città. La proclamazione ufficiale seguirà le procedure di legge. La consultazione elettorale si è svolta nelle ultime settimane, con una partecipazione significativa degli elettori.

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SAN VITO DEI NORMANNI - La città di San Vito dei Normanni torna al centrosinistra. Marco Ruggiero, candidato del campo largo, ha superato Giacomo Viva, esponente della coalizione di centrodestra. L'esito del ballottaggio è arrivato intorno alle ore 16 in piazza Leonardo Leo, dove un nutrito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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