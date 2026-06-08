San Vito dei Normanni torna al centrosinistra | Marco Ruggiero nuovo sindaco
Marco Ruggiero è stato eletto nuovo sindaco di San Vito dei Normanni, battendo Giacomo Viva. Ruggiero, sostenuto dal centrosinistra, ha ottenuto la maggioranza dei voti, mentre Viva rappresentava la coalizione di centrodestra. La vittoria conferma il ritorno del centrosinistra alla guida della città. La proclamazione ufficiale seguirà le procedure di legge. La consultazione elettorale si è svolta nelle ultime settimane, con una partecipazione significativa degli elettori.
SAN VITO DEI NORMANNI - La città di San Vito dei Normanni torna al centrosinistra. Marco Ruggiero, candidato del campo largo, ha superato Giacomo Viva, esponente della coalizione di centrodestra. L'esito del ballottaggio è arrivato intorno alle ore 16 in piazza Leonardo Leo, dove un nutrito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Marco Ruggiero è il nuovo sindaco di San Vito dei Normanni. Il candidato sostenuto dal campo largo ha ottenuto il 51,32% dei consensi, battendo al ballottaggio Giacomo Viva, candidato del centrodestra. facebook
Viva-Ruggiero, San Vito dei Normanni al ballottaggio per eleggere il sindaco ift.tt/M5Fow6G ift.tt/ghlDz3M x.com
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