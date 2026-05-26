San Vito dei Normanni | al ballottaggio sarà sfida Ruggiero - Viva
A San Vito dei Normanni si svolgerà un ballottaggio tra Giacomo Viva e Marco Ruggiero. La sfida si terrà domenica 15 e lunedì 16 maggio, dopo che nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza al primo turno. Viva guida una coalizione di centrodestra, mentre Ruggiero rappresenta il campo largo.
SAN VITO DEI NORMANNI – A San Vito dei Normanni sarà il ballottaggio a decidere il prossimo sindaco. La sfida, domenica 15 e lunedì 16 maggio, contrapporrà Giacomo Viva, alla guida della coalizione di centrodestra, a Marco Ruggiero, leader del campo largo. Viva, sostenuto da quattro liste, ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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