San Vito dei Normanni | al ballottaggio sarà sfida Ruggiero - Viva

Notizia in breve

A San Vito dei Normanni si svolgerà un ballottaggio tra Giacomo Viva e Marco Ruggiero. La sfida si terrà domenica 15 e lunedì 16 maggio, dopo che nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza al primo turno. Viva guida una coalizione di centrodestra, mentre Ruggiero rappresenta il campo largo.