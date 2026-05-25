San Vito dei Normanni | si va verso il ballottaggio fra Ruggiero e Viva
A San Vito dei Normanni si avvicina il ballottaggio tra Marco Ruggiero, sostenuto dal campo largo, e uno dei due candidati del centrodestra, Giacomo Viva. I risultati delle urne indicano che nessuno dei due ha superato la soglia del 50% al primo turno. La sfida finale è prevista tra due settimane, con i candidati che si preparano a confrontarsi per ottenere il voto finale dei cittadini. I dati ufficiali sono stati resi noti dalle autorità competenti.
SAN VITO DEI NORMANNI – A San Vito dei Normanni si va verso il ballottaggio Marco Ruggiero, alla guida del campo largo, e uno dei due candidati del centrodestra, Giacomo Viva. Con il 58 percento delle sezioni scrutinate, i due si attestano intorno al 38 percento ciascuno delle preferenze. L'altra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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