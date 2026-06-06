Taglio del nastro per il nuovo ospedale di comunità dell' Umberto I | Venti nuovi posti letto
È stato inaugurato l’ospedale di comunità presso il policlinico Umberto I, all’interno dell’edificio George Eastman. Sono stati aggiunti venti nuovi posti letto. La cerimonia ha visto il taglio del nastro, senza ulteriori dettagli sugli interventi o sui tempi di apertura. La struttura sarà dedicata a servizi di assistenza di base e cure ambulatoriali. La novità riguarda esclusivamente l’apertura, senza comunicazioni su altre attività o modifiche all’offerta ospedaliera.
Taglio del nastro per l’ospedale di comunità del policlinico Umberto I, presso l’edificio George Eastman. L’inaugurazione si è svolta venerdì 5 giugno, alla presenza del presidente della Regione, Francesco Rocca e del direttore generale dell’Umberto I, Fabrizio d’Alba.L'ospedale di comunità è una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Luino - Bertolaso ha inaugurato lOspedale di Comunità
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