Taglio del nastro per il nuovo ospedale di comunità dell' Umberto I | Venti nuovi posti letto

Notizia in breve

È stato inaugurato l’ospedale di comunità presso il policlinico Umberto I, all’interno dell’edificio George Eastman. Sono stati aggiunti venti nuovi posti letto. La cerimonia ha visto il taglio del nastro, senza ulteriori dettagli sugli interventi o sui tempi di apertura. La struttura sarà dedicata a servizi di assistenza di base e cure ambulatoriali. La novità riguarda esclusivamente l’apertura, senza comunicazioni su altre attività o modifiche all’offerta ospedaliera.