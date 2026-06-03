San Patrignano investe sul futuro inaugura 282 nuovi alloggi per i ragazzi della comunità
Lunedì alle 11, all’interno di San Patrignano, si terrà l’inaugurazione di una nuova struttura con 282 alloggi destinati a giovani della comunità. La cerimonia prevede il taglio del nastro. La struttura si trova all’interno del complesso e ospiterà sia ragazze che ragazzi. La costruzione rappresenta un investimento volto a migliorare le condizioni di vita dei giovani residenti.
Lunedì, 8 giugno, alle ore 11, all’interno di San Patrignano si terrà il taglio del nastro della struttura dei nuovi 282 alloggi per le ragazze e i ragazzi della Comunità. Fondata nel 1978, San Patrignano continua ad essere un punto di riferimento per il recupero dalle dipendenze. Ad oggi sono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Al Policlinico di Modena salvata la mano di un ospite della Comunità di San PatrignanoSabato 16 maggio, una squadra di chirurghi della mano del Policlinico di Modena si è recata a Coriano, in provincia di Rimini, per visitare la...
San Patrignano modello europeo: visita in comunità del segretario del Consiglio d’EuropaIl segretario del Consiglio d’Europa ha visitato recentemente la comunità di San Patrignano, definendola un esempio a livello europeo.
Argomenti più discussi: Studio Aperto: Edizione ore 12.25 del 26 maggio Video; Studio Aperto: Edizione ore 18.30 del 31 maggio Video; Vasco Rossi, insulti al governo sulla droga. FdI: Venga a visitare San Patrignano 2026 | GIUSTIZIA - IUSTITIA.BG 2025.
Sventola Bandiera blu Dopo 15 anni Rimini riottiene la Bandiera blu della Foundation for Environmental Education. Confermato il riconoscimento a Riccione, Misano, Bellaria e Cattolica. Decisivo è stato il piano della salvaguardia della balneazione ottimizzat facebook