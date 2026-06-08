Un uomo è stato aggredito da un gruppo di persone mentre cercava di calmare una lite. Sono stati usati pugni e calci, anche quando l’uomo si trovava già a terra. L’intervento di soccorso si è concluso con la vittima che ha riportato contusioni. La polizia sta indagando sull’accaduto e sui responsabili dell’attacco.

Intervenuto per sedare una lite, punito dal branco a pugni e calci in faccia, anche quando era a terra. È quello che racconta in una storia su Instagram il rapper Ozymandias, il cui vero nome è Giovanni Fausto Meloni, che mostra i segni di quanto subito quella notte: ferite all'occhio, numerosi traumi al viso e il volto tumefatto. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza dell'Immacolata, nel quartiere San Lorenzo. "Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo – dice nel video il cantante, che aveva partecipato ad X Factor 2024 – non è un effetto speciale, mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo, sotto la piazza. Sono arrivati cinque ragazzi, c'era uno con la tuta blu, erano cinque ragazzi di colore, non ricordo niente altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - San Lorenzo, il rapper pestato dal branco e quelle sviolinate sulla (finta) integrazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il rapper Ozymandias picchiato dal branco a San Lorenzo: “Mi hanno spaccato di botte”Il rapper ha raccontato di essere stato preso a botte in un'area della città durante la notte.

Porto San Giorgio, 40enne pestato a sangue dal ‘branco’: era intervenuto per difendere la figliaUn uomo di 40 anni è stato picchiato da un gruppo di giovani a Porto San Giorgio dopo aver chiesto loro di non molestare sua figlia.

Si parla di: 1984, la scena hip hop irrompe nel Belpaese; Segregata dal fidanzato e picchiata a San Cesareo: salvata dai carabinieri, era chiusa in un container.

San Lorenzo, il rapper pestato dal branco e quelle sviolinate sulla (finta) integrazioneIntervenuto per sedare una lite, punito dal branco a pugni e calci in faccia, anche quando era a terra. È quello che racconta in una storia su ... iltempo.it