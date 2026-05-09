Il rapper Ozymandias picchiato dal branco a San Lorenzo | Mi hanno spaccato di botte

Il rapper ha raccontato di essere stato preso a botte in un'area della città durante la notte. Secondo la sua testimonianza pubblicata sui social, un gruppo di cinque persone lo avrebbe aggredito dopo che aveva cercato di calmare un diverbio tra alcuni individui. L'episodio si è verificato nel quartiere San Lorenzo, e l'artista ha mostrato sui social le ferite riportate durante l'aggressione.

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