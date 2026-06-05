Un uomo di 40 anni è stato picchiato da un gruppo di giovani a Porto San Giorgio dopo aver chiesto loro di non molestare sua figlia. La vittima è stata colpita con calci e pugni senza possibilità di difendersi. L’aggressione è avvenuta nel centro cittadino, senza che ci siano stati interventi di forze dell’ordine al momento. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

Una scarica di calci e pugni senza pietà verso un uomo di 40 anni che aveva semplicemente chiesto ad un gruppo di giovani di lasciare in pace sua figlia. L’episodio, accaduto mercoledì 3 giugno in pieno giorno, nei pressi della stazione di Porto San Giorgio nelle Marche, e precisamente in provincia di Fermo, ha scosso la comunità calamitando l’attenzione di tutta la regione. Non è il primo caso di violenza del territorio. Sentito il racconto da parte della ragazza, suo padre avrebbe deciso di recarsi sul posto per discuterne faccia a faccia, ottenendo inizialmente solo una serie di insulti, prima della rissa con gravi conseguenze per l’uomo che è poi finito all’ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Porto San Giorgio, 40enne pestato a sangue dal ‘branco’: era intervenuto per difendere la figlia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Lasciate in pace mia figlia”: 40enne italiano pestato a sangue dai maranza a Porto San GiorgioQuattro giovani sono stati identificati come autori di un'aggressione avvenuta due giorni fa a Porto San Giorgio.

Chiede di lasciare in pace la figlia, 40enne malmenato dai maranza a Porto San GiorgioUn uomo di 40 anni è stato picchiato da un gruppo di giovani a Porto San Giorgio.

Temi più discussi: Chiede di lasciare in pace la figlia, 40enne malmenato dai maranza a Porto San Giorgio; Botte a un papà, minacce al sindaco: incubo maranza nell’ex isola felice; Porto San Giorgio, violenta rissa: gruppo di maranza aggredisce un uomo. Tre arresti; Porto San Giorgio, controlli in spiaggia: sindaco minacciato dai maranza.

Lasciate in pace mia figlia: 40enne italiano pestato a sangue dai maranza a Porto San Giorgio x.com

Lasciate in pace mia figlia. E i maranza massacrano di botte il papà 40enneCalci e pugni alla stazione di Porto San Giorgio (Fermo) nei confronti di un 40enne per poi lasciarlo sanguinante sull’asfalto e scappare all’arrivo della polizia ... ilrestodelcarlino.it

Chiede di lasciare in pace la figlia, 40enne malmenato dai maranza a Porto San GiorgioI quattro l’hanno massacrato con calci e pugni finché l’uomo non è caduto a terra e anche a quel punto hanno continuato a infierire contro di lui ... msn.com