Regione nuovi fondi per l’alluvione e sostegno alle imprese locali

Recentemente, la regione ha annunciato l’erogazione di nuovi fondi destinati a fronteggiare i danni causati dall’alluvione e a sostenere le imprese locali colpite dall’evento. Sono stati definiti criteri specifici per l’accesso ai rimborsi relativi ai veicoli privati danneggiati, mentre si stanno delineando le modalità di distribuzione delle risorse per il settore agricolo. La procedura per richiedere gli aiuti e le modalità di assegnazione sono state comunicate attraverso comunicati ufficiali.

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? Domande chiave Come si accede ai rimborsi per i veicoli privati danneggiati?. Quali criteri determineranno i nuovi fondi per il settore agricolo?. Come funzionerà il nuovo basket bond da 50 milioni per le PMI?. Quando apriranno i bandi per il sostegno al comparto turistico?.? In Breve Nuovo basket bond da 50 milioni proposto dagli assessori Zilli e Bini.. Bandi per il turismo da 3 milioni con domande attive da giugno.. Certificazioni aziendali con budget di 690 mila euro da fine maggio.. Regione ha realizzato l'80% dei progetti PNRR per 2,8 miliardi di euro.. La Giunta regionale ha stanziato nuovi fondi per rimborsare i danni causati dall’alluvione di novembre nelle zone di Versa e Cormons, includendo contributi specifici per motocicli, quadricicli e autocarri ad uso privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Regione, nuovi fondi per l’alluvione e sostegno alle imprese locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Legge di Bilancio 2026 Sullo stesso argomento Sostegno alle imprese, i fondi sono esauriti: stop a 5 bandi regionaliI soldi sono terminati, per questo motivo la Regione Puglia ha dovuto sospendere cinque bandi per il sostegno alle imprese. ?La Regione Puglia rafforza il proprio impegno nella tutela ambientale, mettendo a segno nuove azioni concrete e destinandovi nuovi fondi, attraverso due nuovi avvisi pubblici. rpu.gl/ho8ha #coesioneitalia #prpuglia2127 #prpuglia #opportunitapuglia # x.com Acque reflue, 4 nuove candidature per fondi su depurazione e riusoLa Regione Puglia pronta ad inviare nuovi interventi strategici al fondo nazionale del MASE Quattro nuovi interventi strategici per il riuso delle acque reflue depurate sono stati selezionati dalla Re ... ambienteambienti.com Lazio, piano da 275 milioni per il credito. Ecco come funzionano i nuovi fondi per le impreseLa Regione lancia un pacchetto strutturato tra risorse Fesr e Bei. Dai prestiti a tasso zero alla patrimonializzazione, tutte le misure al via dall’11 maggio per sostenere pmi e professionisti ... milanofinanza.it