la giornata del veterano dello sport a san giovanni

Domenica 7 giugno 2026, a San Giovanni Valdarno, si svolgerà la 18ª Giornata del Veterano dello Sport. La manifestazione coinvolgerà numerosi partecipanti e si terrà in una location centrale della città. Sono previsti incontri, premiazioni e momenti di ritrovo tra gli atleti e gli appassionati. La giornata si inserisce nel calendario annuale dedicato alla memoria e alle attività sportive dei veterani.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Domenica 7 giugno 2026, San Giovanni Valdarno tornerà a vestire l'abito delle grandi occasioni per la 18ª Giornata del Veterano dello Spor t. L’evento, diventato un appuntamento fisso e prestigioso per l'intera vallata, è organizzato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport (U.N.V.S.) Sezione “Ezio Bianchi”, insieme all’Assessorato allo Sport del Comune di San Giovanni Valdarno. La giornata si propone di celebrare i valori più autentici dello sport: la passione, il sacrificio, l'inclusione e il ricambio generazionale, unendo in un unico ideale abbraccio i campioni del passato, le realtà del presente e le promesse del futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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