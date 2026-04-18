Valorizzazione delle eccellenze locali e la letterauta al centro dell' evento Aspettando Lendinusiana

TORCHIAROLO - Prosegue il percorso culturale della rassegna “Aspettando Lendinusiana”, che porta sul territorio due eventi distinti tra Torchiarolo e Lendinuso, marina dello stesso comune della provincia di Brindisi, all’insegna del confronto, della letteratura e della valorizzazione delle.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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