san giovanni rotondo sceglie floriana natale la soddisfazione di forza italia

San Giovanni Rotondo ha scelto Floriana Natale come rappresentante politica locale. Forza Italia esprime soddisfazione per questa decisione e si conferma il primo partito della coalizione. La scelta si basa su un progetto di rigenerazione che punta su persone motivate e lontane dalle vecchie logiche politiche.

SAN GIOVANNI ROTONDO SCEGLIE FLORIANA NATALE. SODDISFAZIONE PER FORZA ITALIA, PRIMO PARTITO DELLA COALIZIONE “Il progetto di rigenerazione premia gli sforzi fatti e le scelte operate puntando su gente motivata e lontana dalle vecchie logiche politiche. La vittoria di Floriana Natale a San Giovanni Rotondo è la vittoria di Forza Italia, primo partito della coalizione, e di tutto il centrodestra”. Commenta così il segretario provinciale di Forza Italia e consigliere regionale Paolo Dell'Erba dopo il risultato delle urne al ballottagglio a San Giovanni Rotondo. “Avevamo un piccolo vantaggio sulla sfidante ma, evidentemente, gli elettori hanno fatto una scelta decisa su Floriana Natale e sulla proposta del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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