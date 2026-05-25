San Felice Circeo alcolici venduti come snack | sequestrato un distributore automatico
Un distributore automatico di bevande alcoliche è stato sequestrato nel comune di San Felice Circeo. Il distributore vendeva alcolici come se fossero snack, senza alcun sistema di verifica dell’età degli acquirenti. La vendita di alcolici in modo automatico senza controlli sull’età è vietata e rappresenta una violazione delle norme di legge. L’intervento è stato effettuato dalle autorità competenti, che hanno rimosso il distributore.
San Felice Circeo, 25 maggio 2026 – Bevande alcoliche vendute tramite distributore automatico, ma senza alcun sistema di controllo dell’età dell’acquirente. Per questo la polizia locale di San Felice Circeo ha proceduto al sequestro preventivo di un distributore automatico installato all’interno di un esercizio commerciale del territorio comunale. L’intervento è scattato nella giornata di oggi, dopo che il titolare dell’attività non aveva ottemperato a una diffida formalmente notificata il 19 maggio 2026. Il provvedimento era stato emesso a seguito di un precedente sopralluogo, durante il quale gli agenti avevano accertato la presenza, nei distributori automatici dell’esercizio, di prodotti con contenuto alcolico acquistabili senza verifica automatica dell’identità e dell’età. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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