San Felice Circeo alcolici venduti come snack | sequestrato un distributore automatico

Notizia in breve

Un distributore automatico di bevande alcoliche è stato sequestrato nel comune di San Felice Circeo. Il distributore vendeva alcolici come se fossero snack, senza alcun sistema di verifica dell’età degli acquirenti. La vendita di alcolici in modo automatico senza controlli sull’età è vietata e rappresenta una violazione delle norme di legge. L’intervento è stato effettuato dalle autorità competenti, che hanno rimosso il distributore.