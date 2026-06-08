Furti in serie a San Felice Circeo allarme tra i residenti

A San Felice Circeo si registrano diversi furti e tentativi di furto nelle ultime settimane. La polizia sta indagando su una serie di episodi che hanno coinvolto alcune zone della città. I residenti sono preoccupati per la ripetizione di questi episodi e chiedono maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine. Non risultano ancora arresti o identificazioni di sospetti relativi agli episodi recenti.

C’è allarme e preoccupazione tra i residenti di San Felice Circeo per una serie di furti e tentati furti che nell’ultimo periodo stanno interessando alcune zone della città. Per questo la sindaca, Monia Di Cosimo, ha deciso di incontrare alcuni dei cittadini che nelle ultime settimane si sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

San Felice Circeo, maxi sequestro di droga: 30 chili tra hashish, marijuana e cocainaA San Felice Circeo, i carabinieri hanno sequestrato circa 30 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina durante un'operazione condotta nelle...

Paolino sotto scacco: notte di furti e allarme tra i residentiNella notte tra il 22 e il 23 aprile, alcune abitazioni nel comune di Pincara sono state prese di mira da ladri.