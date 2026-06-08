Ballottaggio affluenza in calo | Frigo vince a San Bonifacio Lo spoglio in diretta

Da ilgazzettino.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'affluenza alle urne nel ballottaggio dei Comuni sopra i 15 mila abitanti in Veneto è calata rispetto al primo turno. A San Bonifacio, il candidato Frigo ha ottenuto la vittoria, secondo i risultati dello spoglio in diretta. Le urne si sono chiuse e lo scrutinio è in corso in altri territori, tra cui Castelfranco Veneto. La partecipazione dei cittadini è stata inferiore rispetto alla prima tornata di voto.

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Le joue son fait. Chiuse le urne del ballottaggio dei Comuni sopra i 15mila abitanti che, in Veneto, hanno visto la chiamata al voto per gli aventi diritto in tre territori: Castelfranco Veneto, San Bonifacio e Monselice. Il voto ieri e oggi, 7 e 8 giugno 2026, e alle 15 la chiusura definitiva. A breve, quindi, si saprà chi saranno i prossimi primi cittadini. L'affluenza alle 15 - Castelfranco Veneto 45,29% e al primo turno era al 49,32% - Monselice 55,29% e al primo turno 60,51% - San Bonifacio 43,98% e al primo turno 53,91% Sul sito del gazzettino.it è possibile seguire lo spoglio in diretta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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