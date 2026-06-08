L’affluenza alle urne nel ballottaggio dei Comuni sopra i 15mila abitanti in Veneto è diminuita rispetto al primo turno. La sindaca di Castelfranco Veneto è stata confermata in carica, mentre a San Bonifacio il candidato ha vinto il turno secondario. A Monselice è stato eletto un nuovo sindaco. Le urne si sono chiuse, segnando la fine delle consultazioni in questi tre territori.

Le joue son fait. Chiuse le urne del ballottaggio dei Comuni sopra i 15mila abitanti che, in Veneto, hanno visto la chiamata al voto per gli aventi diritto in tre territori: Castelfranco Veneto, San Bonifacio e Monselice. Il voto ieri e oggi, 7 e 8 giugno 2026, e alle 15 la chiusura definitiva. A breve, quindi, si saprà chi saranno i prossimi primi cittadini. L'affluenza alle 15 - Castelfranco Veneto 45,29% e al primo turno era al 49,32% - Monselice 55,29% e al primo turno 60,51% - San Bonifacio 43,98% e al primo turno 53,91% Sul sito del gazzettino.it è possibile seguire lo spoglio in diretta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ballottaggio, affluenza in calo: Ghimenton sindaca di Castelfranco, Frigo vince a San Bonifacio, Ennio eletto a Monselice

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Ballottaggio, affluenza in calo: Frigo vince a San Bonifacio. Lo spoglio in direttaL'affluenza alle urne nel ballottaggio dei Comuni sopra i 15 mila abitanti in Veneto è calata rispetto al primo turno.

Temi più discussi: Ballottaggio, a San Bonifacio affluenza in calo rispetto al primo turno: alle 23 di ieri ha votato il 34,91%; Ballottaggio a San Bonifacio, affluenza complessiva al 43,98%; Ballottaggio, si vota a Castelfranco, San Bonifacio e Monselice: l'affluenza alle 19; Ballottaggio a San Bonifacio: alle 23 affluenza al 34,91%.

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