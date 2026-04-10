Ramona Badescu, nota attrice e showgirl, ha una famiglia con origini benestanti e ha studiato Economia e Commercio, seguendo le indicazioni dei genitori. Il suo attuale marito è un avvocato di nome Narcis Godeanu. I due si sono incontrati per caso e, dopo aver rivisto ciascuno l’altro dopo alcuni anni, hanno deciso di vivere insieme senza separarsi più.

Ramona Badescu proviene da una famiglia benestante e ha seguito gli studi in Economia e Commercio, spinta dai genitori che desideravano per lei una carriera stabile. Tuttavia, la sua passione per l’arte l’ha portata a inseguire il mondo dello spettacolo, un percorso che ha intrapreso con determinazione. Oltre alla lingua madre, parla fluentemente italiano, francese e inglese. Da sempre amante degli animali, prima di diventare madre ha avuto un profondo legame con il suo cagnolino, che considerava una “bimba pelosa”. Sul fronte sentimentale, nel 1996 ha sposato un avvocato romano, ottenendo la cittadinanza italiana, ma il matrimonio non è durato, nel 2008 incontra Narcis Godeanu ma non scatta nulla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Ramona Badescu, l’avvocato Narcis Godeanu: “Ci siamo incontrati per caso, poi ci siamo rivisti dopo anni e non ci siamo più lasciati”

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