L’ex calciatore ha commentato la situazione del bomber bianconero, sottolineando come la sua esperienza in Italia non abbia soddisfatto le aspettative e che, a suo avviso, il rinnovo di contratto non sembra probabile. Le sue parole si concentrano sulla performance del giocatore e sulla possibilità di un prolungamento del rapporto con la società, senza aggiungere altri dettagli o considerazioni.

di Angelo Ciarletta Ciccio Graziani ha parlato di Dusan Vlahovic e del suo possibile rinnovo di contratto con la Juventus. Vediamo che cosa ha detto. Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE DI GRAZIANI – « Rinnoveresti Vlahovic? Dipende da quello che è il tipo di contratto. Perché io sono un fan di Vlahovic, perché io l’ho seguito fin dai tempi della primavera della Fiorentina, quando c’era Pantaleo Corvino. L’ho visto allenarsi poi con la prima squadra con Prandelli. È uno che ha un carattere di ferro, è uno che non molla mai, dopo gli allenamenti stava lì mentre gli altri andavano via.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Graziani glaciale su Vlahovic: «Alla Juventus ha fallito, tutti ci aspettavamo di più. Rinnovo? Penso questo»

Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

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