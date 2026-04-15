Trombosi quasi tutti ne hanno sentito parlare ma il 44% delle persone conduce una vita sedentaria

La trombosi è un problema di salute di cui si parla spesso, ma il 44% delle persone conduce uno stile di vita sedentario. Secondo un sondaggio, il 97,5% degli intervistati ha sentito parlare di questa condizione, mentre circa il 75% si definisce abbastanza o molto consapevole della questione. La maggior parte degli intervistati riconosce il rischio associato a uno stile di vita poco attivo.

Quasi tutti ne hanno sentito parlare (il 97,5%), tre persone su quattro si dicono abbastanza o molto informate sul tema (oltre il 74%), eppure nonostante l’86,8% sia attento al regime alimentare il 25,7% dichiara di non dedicarsi mai ad attività fisica, anzi il 44% degli intervistati conduce uno stile di vita sedentario. Sono i risultati di un sondaggio promosso da ALT (Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle Malattie Cardiovascolari – Ente Filantropico) alla vigilia della 15° Giornata nazionale per la lotta alla trombosi (istituita da ALT), che si celebra mercoledì 15 aprile 2026. Il filo conduttore di questa edizione è “Trombosi: sicuro di conoscerla? Prevenirla è il tuo primo passo”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Temi più discussi: 15 aprile 2026: Trombosi: quasi tutti ne hanno sentito parlare, ma il 44% conduce una vita sedentaria; Sedentarietà, sovrappeso e fumo tra le principali cause della trombosi; VINITALY 2026. PREMIATI MAURIZIO ZANELLA, BRUNA GRITTI CEREA E IGINIO MASSARI, AMBASCIATORI DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA LOMBARDA; Ethnosports 2027, una visione globale per gli sport tradizionali.

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15ª GIORNATA NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA TROMBOSI: IL MODELLO ASSISTENZIALE DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI . Leggi qui la notizia tinyurl.com/4ukmduuh x.com

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