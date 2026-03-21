Il ministro Foti | La posizione dell’Ue sull’Ets è una vittoria di Meloni Verso Trump né freddezza né calore

Dopo il Consiglio europeo a Bruxelles, il ministro Foti ha commentato la posizione dell’Unione Europea sull’Ets, definendola una vittoria per Meloni. Durante le riunioni, non sono stati registrati segnali di atteggiamenti particolarmente caldi o freddi nei confronti di Trump. Meloni ha successivamente inviato un messaggio ai suoi ministri, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti.

Il ministro degli Affari europei di FdI: "Siamo riusciti a convincere paesi che non volevano nemmeno sentir parlare di riforma della tassa sulle emissioni. In politica estera l'Ue ritrovi autorevolezza" Eravamo trumpiani. La trasferta senza fanfare di FdI a Dallas da Trump. Mentre la premier si distanzia dal tycoon Al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, nella notte di giovedì, Giorgia Meloni ha scritto un messaggio ai suoi ministri: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo, ce l’abbiamo fatta”. Il riferimento era alla revisione del sistema Ets, una promessa che ieri l’Italia è riuscita a strappare dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il ministro Foti: “La posizione dell’Ue sull’Ets è una vittoria di Meloni. Verso Trump né freddezza né calore” Articoli correlati Meloni sull’attacco Usa contro l’Iran: “Non condanno né condivido, non ho gli elementi per prendere una posizione”Nessuna condanna, anche questa volta, all’attacco unilaterale di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Giorgia Meloni non riesce a prendere posizione sull'Iran: non condanna, né supporta; il governo italiano sempre più giullarescoGiorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano ed esponente di spicco della giullaresca Destra bluette neoliberale, filoatlantista e... Una raccolta di contenuti su Verso Trump Discussioni sull' argomento Zls La Spezia: Foti, procede spedito iter per renderla operativa; Festival della cultura della Libertà: America batte Europa su tecnologia e finanza. Trump? Razzola meglio di quando predichi – FOTO e VIDEO. Il ministro Foti: A Minneapolis durezza ingiustificata. La frase di Trump sull’Afghanistan? La premier ha risposto in modo chiaroRoma, 26 gennaio 2026- Tommaso Foti, ministro degli Affari Europei, che cosa ne pensa delle ultime polemiche sulla risposta della premier a Trump a proposito dell’Afghanistan? Guardi, a me pare che ... quotidiano.net Parla Tommaso Foti: I controdazi Ue sono un suicidio. No alle Crociate anti Trump. Board di Gaza? Valutare il costo del bigliettoParla il ministro degli Affari Europei: In Groenlandia serve contingente Nato. No ad atti scenici della Ue contro l'America. Schlein? Non sarebbe ricevuta neppure alla Casa Bianca per prendere un ... ilfoglio.it Dimissioni shock del direttore antiterrorismo Usa, accuse verso Trump: “Non posso appoggiare la guerra in Iran” facebook Dimissioni shock del direttore antiterrorismo Usa, accuse verso Trump: “Non posso appoggiare la guerra in Iran” x.com