Matteo Salvini ha ammesso per la prima volta che la Lega sta attraversando una riorganizzazione, definendola come “lavori in corso”. Prima di partecipare a un evento a Milano, il leader del partito ha dichiarato questa frase ai cronisti. Nel frattempo, ha espresso soddisfazione per le vittorie ottenute in due comuni, Vignola e Comacchio.

Matteo Salvini conferma per la prima volta la possibile riorganizzazione della Lega. “Lavori in corso” dice ai cronisti prima di entrare all’ Urban Mobility Council di Milano. Eppure soltanto tre giorni fa lo stesso leader leghista bollava le indiscrezioni sul nuovo assetto del Carroccio come “articoli privi di fondamento”. Spinto dall’exploit del generale Vannacci e dalla fuoriuscita dei suoi deputati, il leader leghista accelera e mercoledì si potrà conoscere quale potrebbe essere il nuovo ruolo di Luca Zaia. Il leader leghista però non perde il buonumore ed esulta per le vittorie di Lecco, Arezzo Macerata, ma soprattutto per le vittorie in due comuni “che faranno meno notizie, ma hanno scelto di cambiare: Vignola e Comacchio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini ammette per la prima volta la riorganizzazione della Lega: “Lavori in corso”. Ed esulta per le vittorie a Vignola e Comacchio

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