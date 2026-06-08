Lega Salvini | Riorganizzazione del partito? Lavori in corso

Da lapresse.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Salvini ha dichiarato che i lavori di riorganizzazione del partito sono ancora in corso, rispondendo così a una domanda sulla nomina di Luca Zaia come vice segretario. L’intervento è stato fatto al suo arrivo in Triennale a Milano. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o tempistiche relative ai cambiamenti interni.

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“Lavori in corso”. Così ha risposto Matteo Salvini, al suo arrivo in Triennale a Milano, a chi gli chiedeva se fosse in corso una riorganizzazione della Lega con la nomina a vice segretario dell’ex governatore veneto Luca Zaia. Il Carroccio ultimamente deve fare i conti con un calo nei sondaggi e con l’avanzata di Futuro Nazionale, il partito fondato dall’ex Roberto Vannacci. Il partito del vicepremier e ministro dei Trasporti, secondo le intenzioni di voto di Ipsos, si colloca al 5,7% mentre FN è stimato al 4,8% con un progresso dello 0,7% nell’ultimo mese. Molinari: “Zaia va valorizzato e non contrastato”. Se la Lega diventerà un partito... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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LEGA, SALVINI: MODELLO CDU-CSU ORGANIZZAZIONE INTERNA NON È PRIORITÀ CITTADINI

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