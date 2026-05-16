L’Italia già esulta | Bolelli e Vavassori per la prima volta in carriera in finale a Roma Ora Granollers Zeballos
L’Italia può già festeggiare: per la prima volta in carriera, una coppia azzurra si è qualificata per la finale a Roma, dopo aver superato le fasi precedenti del torneo. La coppia composta da Simone Bolelli e un partner si è imposta in semifinale, assicurandosi un posto tra le ultime due coppie in gara. Ora, si attende di scoprire quale sarà il confronto finale, con la coppia avversaria composta da Granollers e Zeballos. In attesa di sapere anche l’esito del match di Sinner.
In attesa di Jannik Sinner, l’Italia può già gioire. La coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha infatti conquistato la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da Christian Harrison e Neal Skupski con il punteggio di 7-6 (9) 3-6 10-6, al termine di una partita molto intensa e combattuta, finita soltanto al terzo set. Per la coppia italiana si tratta della prima finale in casa – agli Internazionali d’Italia – di tutta la loro carriera. Ora affronteranno nella giornata di domani Marcel Granollers (Spagna) e Horacio Zeballos (Argentina). Passando alla cronaca del match, è stato un incontro molto equilibrato, con le due coppie che hanno tenuto bene i rispettivi turni di servizio nei primi game. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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