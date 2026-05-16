L’Italia già esulta | Bolelli e Vavassori per la prima volta in carriera in finale a Roma Ora Granollers Zeballos

Da ilfattoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia può già festeggiare: per la prima volta in carriera, una coppia azzurra si è qualificata per la finale a Roma, dopo aver superato le fasi precedenti del torneo. La coppia composta da Simone Bolelli e un partner si è imposta in semifinale, assicurandosi un posto tra le ultime due coppie in gara. Ora, si attende di scoprire quale sarà il confronto finale, con la coppia avversaria composta da Granollers e Zeballos. In attesa di sapere anche l’esito del match di Sinner.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In attesa di Jannik Sinner, l’Italia può già gioire. La coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha infatti conquistato la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da Christian Harrison e Neal Skupski con il punteggio di 7-6 (9) 3-6 10-6, al termine di una partita molto intensa e combattuta, finita soltanto al terzo set. Per la coppia italiana si tratta della prima finale in casa – agli Internazionali d’Italia – di tutta la loro carriera. Ora affronteranno nella giornata di domani Marcel Granollers (Spagna) e Horacio Zeballos (Argentina). Passando alla cronaca del match, è stato un incontro molto equilibrato, con le due coppie che hanno tenuto bene i rispettivi turni di servizio nei primi game. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217italia gi224 esulta bolelli e vavassori per la prima volta in carriera in finale a roma ora granollers zeballos
© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia già esulta: Bolelli e Vavassori per la prima volta in carriera in finale a Roma. Ora Granollers/Zeballos
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jannik Sinner vs Alexander Zverev Semi-Final Highlights! | Miami 2026

Video Jannik Sinner vs Alexander Zverev Semi-Final Highlights! | Miami 2026

Sullo stesso argomento

LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 3-6, (10-6), ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in finale al Foro Italico per la prima voltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV SI chiude qui la DIRETTA LIVE della semifinale di Bolelli e Vavassori,...

Bolelli Vavassori oggi in finale al Miami Open: a che ora e dove vedere la finale del doppio maschileSimone Bolelli e Andrea Vavassori oggi giocano la finale del Miami Open di doppio maschile.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web