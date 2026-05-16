L’Italia già esulta | Bolelli e Vavassori per la prima volta in carriera in finale a Roma Ora Granollers Zeballos

L’Italia può già festeggiare: per la prima volta in carriera, una coppia azzurra si è qualificata per la finale a Roma, dopo aver superato le fasi precedenti del torneo. La coppia composta da Simone Bolelli e un partner si è imposta in semifinale, assicurandosi un posto tra le ultime due coppie in gara. Ora, si attende di scoprire quale sarà il confronto finale, con la coppia avversaria composta da Granollers e Zeballos. In attesa di sapere anche l’esito del match di Sinner.

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