Flag Football la Federazione lancia il progetto olimpico Obiettivo Los Angeles 2028

La Federazione Italiana di American Football ha presentato al CONI il progetto dedicato alle squadre nazionali di Flag Football, con l’obiettivo di partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028. L’iniziativa riguarda la promozione e lo sviluppo di questa disciplina, che mira a entrare nel programma olimpico. La presentazione ufficiale ha segnato un passo importante per il movimento in Italia.

E’ stato presentato presso al CONI il Progetto Squadre Nazionali di Flag Football della Federazione Italiana di American Football (FIDAF). Si tratta di un programma che che guiderà il movimento azzurro nel percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, visto che sarà una delle discipline introdotte ai Giochi tra due anni. Al centro di questo programma c’è la volontà di investimenti sul piano economico, tecnico e organizzativo, visto che l’obiettivo della FIDAF è quello di strutturare un percorso competitivo di alto livello per le Nazionali Senior maschile e femminile. Il progetto prevede un’intensa attività internazionale, la partecipazione a tornei di alto profilo e un sistema di raduni e preparazione tecnica finalizzato a colmare il gap con le principali potenze mondiali del flag football. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flag Football, la Federazione lancia il progetto olimpico. Obiettivo Los Angeles 2028 Articoli correlati Flag football, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Si disputeranno due tornei (uno maschile e uno femminile), a ciascuno prenderanno parte sei squadre composte da dieci giocatori ciascuna. Leggi anche: Atletica, Jacobs: “Felice di tornare con Camossi. L’obiettivo è Los Angeles 2028” Approfondimenti e contenuti su Flag Football Temi più discussi: Flag Football, presentato al Coni il progetto Nazionali verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028; Flag football senior: Parma Panthers in campo a Reggio Emilia; Pirates Field, avvincenti battaglie nel primo bowl del campionato Under 17; IFL2 e 9FL: tra ambizioni e risposte, la Week 5 misura il valore delle squadre. Flag Football, la Federazione lancia il progetto olimpico. Obiettivo Los Angeles 2028E' stato presentato presso al CONI il Progetto Squadre Nazionali di Flag Football della Federazione Italiana di American Football (FIDAF). Si tratta di un ... oasport.it FIDAF - Flag Football, al via il progetto LA28: ufficiale la corsa azzurra verso le Olimpiadi del 2028È stato presentato oggi, presso la Sala Presidenti del CONI a Palazzo H, il Progetto Squadre Nazionali di Flag Football della Federazione Italiana di American Football (FIDAF), il piano strategico che ... napolimagazine.com FLAG FOOTBALL. LA FIDAF LANCIA IL PROGETTO LA28 La conferenza stampa di stamattina a Roma ph.credits GIULIO BUSI x.com Servizio Sport Comune di Ferrara. logan feece · NFL on Fox. Il flag football sarà disciplina olimpica ai Giochi di Los Angeles 2028! Oggi e domani al Mike Wyatt Field di Ferrara si svolge l' Evaluation Camp 2026 delle Nazionali junior di flag football, tre squad - facebook.com facebook