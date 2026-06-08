Il Pulse of Gaia Festival alla Rcf Arena è stato cancellato, insieme alle ultime tre date programmate. La manifestazione, originariamente chiamata Hellwatt prima del cambio di nome, non si terrà più. La decisione segue il rifiuto di ospitare artisti come Kanye West e Travis Scott, portando alla cancellazione completa dell’evento. Nessuna data rimane in programma e il festival è stato definitivamente annullato.

Reggio Emilia, 8 giugno 2026 – Game over. Non ci sarà nessun festival alla Rcf Arena. È saltato di fatto tutto il ‘ Pulse of Gaia Festival ’ (nato come Hellwatt prima del cambio nome deciso dopo il divorzio dal fondatore ed ex direttore artistico Victor Yari Milani). Dopo la cancellazione dei concerti di Kanye West e Travis Scott decisa una settimana fa dal prefetto Salvatore Angieri, annullate anche le date del 4, 5 e 11 luglio “avendo dovuto constatare che non sussistono le condizioni necessarie per lo svolgimento”, rendono noto gli organizzatori della discussa kermesse musicale. Tra gli ospiti previsti c’era anche Benny Benassi. Il 4 luglio erano previsti gli Offset, Ice Spice, Martin Garrix, Ty Dolla $ign e Wiz Khalifa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salta tutto il Pulse of Gaia Festival alla Rcf Arena: cancellate le 3 date rimaste (dopo il no a Kanye West e Travis Scott)

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