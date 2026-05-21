Rcf Arena l’Hellwatt ricambia nome | è ‘Pulse of Gaia Festival’ Confermato Kanye West resta in dubbio Travis Scott

Il festival che si svolge presso la Rcf Arena di Reggio Emilia ha annunciato il cambio di denominazione, passando da Hellwatt a Pulse of Gaia Festival. L’evento si terrà quest’estate e vede confermato la partecipazione di Kanye West, mentre la presenza di Travis Scott rimane ancora incerta. La manifestazione, ormai alla sua quarta edizione, si svolge in un’area che ospita vari artisti e pubblico, attirando attenzione per le novità e i nomi annunciati.

Reggio Emilia, 21 maggio 2026 – Il discusso ‘Hellwatt Festival’ alla Rcf Arena di Reggio cambia (ancora) nome. Dopo un primo provvisorio ‘Summer Show’, ora arriva la denominazione ufficiale e si chiamerà ‘Pulse of Gaia Festival’, format prodotto da Zamna. Confermate le lineup di artisti per le date del 5, dell’11 e del 18 luglio quando si esibirà Kanye West. Ma per quanto riguarda le date del 4 e del 17 luglio quando erano previsti – per la prima, tra gli altri, Wiz Khalifa e Baby Gang (che però si trova attualmente in carcere) e per la seconda l’altro grande big T ravis Scott – «seguiranno comunicazioni», fa sapere l’organizzazione. Ma i rumors parlano di un possibile rinvio per il rapper americano con le trecce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rcf Arena, l’Hellwatt (ri)cambia nome: è ‘Pulse of Gaia Festival’. Confermato Kanye West, resta in dubbio Travis Scott

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