Gli organizzatori dell’Hellwatt Festival hanno annullato i concerti di Kanye West e Travis Scott alla RCF Arena. Dopo mesi di incertezze e cambi di programmazione, la decisione è stata comunicata senza specificare le ragioni. La cancellazione arriva dopo la rimozione dell’ex direttore artistico e le difficoltà nella gestione dell’evento. La manifestazione, che avrebbe dovuto ospitare i due artisti, non si svolgerà come previsto.

Mesi e mesi di tira e molla, la cacciata dell’ex direttore artistico dell’ Hellwatt Festival Victor Yari Milani, e poi il tentativo in extemis di salvare la manifestazione in programma alla alla RCF Arena, affidandone la gestione a Zamna, che l’aveva trasformata nel festival sperimentale Pulse of Gaia. Nonostante tutto questo, alla fine il mirabolante viaggio dell’evento più discusso del 2026 si è incagliato nelle istituzioni. La Prefettura di Reggio Emilia ha infatti annullato, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, i concerti dei rapper Travis Scott e Kanye West, previsti rispettivamente il 17 e il 18 luglio. Addio a Travis Scott e Kanye West: il sogno infranto della RCF Arena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alla fine, neanche Pulse of Gaia ha salvato l’Hellwatt Festival: annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott alla RCF Arena

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