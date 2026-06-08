Salone comunale pieno alla presentazione del libro sui 75 anni della sanità privata forlivese

Il salone comunale si è riempito per la presentazione del libro che celebra i 75 anni di sanità privata a Forlì. Il volume, intitolato “1950-2025 Ospedali Privati Forlì”, è stato scritto da un medico specializzato in gastroenterologia ed epatologia, noto per le sue pubblicazioni sulla storia della medicina. Numerosi partecipanti hanno assistito all’evento, che ha attirato un pubblico interessato alla storia e allo sviluppo della sanità privata nel territorio.

Salone comunale pieno e tanti partecipanti interessati alla presentazione del volume “1950-2025 Ospedali Privati Forlì – 75 anni di buona sanità”, firmato da Salvatore Ricca Rosellini, medico gastroenterologo ed epatologo, autore di numerose pubblicazioni dedicate alla medicina, alla storia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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STORIA dei COMUNI - Alessandro Barbero (Torino, 2026)

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