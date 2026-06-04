È stato presentato un libro che raccoglie 200 foto storiche sulla sanità privata a Forlì, documentando l’evoluzione delle strutture nel tempo. Tra le immagini si trovano fotografie di dimore storiche trasformate in centri medici e altri edifici che hanno cambiato funzione nel corso degli anni. Le foto mostrano dettagli di edifici pubblici e privati, alcuni ormai scomparsi o modificati, che riflettono le trasformazioni avvenute nel settore sanitario locale negli ultimi settantacinque anni.

Come sono cambiate le dimore storiche di Forlì in centri medici? Quali immagini rare mostrano l'evoluzione delle strutture sanitarie locali? Chi sono i medici pionieri che hanno costruito questo sistema? Quante prestazioni specialistiche gestisce oggi il gruppo sul territorio??? In Breve Presentazione libro di Salvatore Ricca Rosellini domani alle ore 17 al Salone Comunale Oltre 200 foto documentano l'evoluzione di Villa Serena, Villa Igea e Villa Orchidee Il gruppo impi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, 75 anni di sanità privata: svela il libro con 200 foto storiche

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