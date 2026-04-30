Colleferro Sold out alla Biblioteca Comunale Riccardo Morandi per la presentazione del libro La Resistenza sui Monti Lepini
Martedì 21 aprile si è svolta alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro la presentazione del libro “La Resistenza sui Monti Lepini”. L’evento ha registrato il tutto esaurito, con i posti disponibili già occupati in anticipo. Sono stati letti brani e sono stati esposti alcuni approfondimenti sul contenuto dell’opera. La manifestazione ha coinvolto pubblico e relatori, senza la presenza di altre personalità o interventi ufficiali.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stato presentato Martedì 21 Aprile alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi’ di Colleferro il libro “La L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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