Sagra dell' Asado 2026 a Livellato con attività per bambini e musica dal vivo
Sabato 13 giugno, nel piazzale di Livellato, si svolge la Sagra dell'Asado 2026. L'evento inizia alle 16 con una gincana per bambini, che prevede un percorso in bicicletta tra curve, ostacoli e sfide, con il casco obbligatorio. Durante la giornata sono previste attività dedicate ai più piccoli e musica dal vivo. La manifestazione prosegue nel pomeriggio e si conclude in serata con intrattenimento musicale.
Sabato 13 giugno nel piazzale di Livellato torna l'appuntamento con la Sagra dell'Asado. La giornata si apre alle 16 con la gincana per bambini, un percorso in bicicletta tra curve, ostacoli e piccole sfide (casco obbligatorio). Apertura degli stand gastronomici a partire dalle 19 con asado. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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