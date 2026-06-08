Sagra dell' Asado 2026 a Livellato con attività per bambini e musica dal vivo

Notizia in breve

Sabato 13 giugno, nel piazzale di Livellato, si svolge la Sagra dell'Asado 2026. L'evento inizia alle 16 con una gincana per bambini, che prevede un percorso in bicicletta tra curve, ostacoli e sfide, con il casco obbligatorio. Durante la giornata sono previste attività dedicate ai più piccoli e musica dal vivo. La manifestazione prosegue nel pomeriggio e si conclude in serata con intrattenimento musicale.