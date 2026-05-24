Sagra delle Acciughe 2026 a Teriasca di Sori con specialità della tradizione e musica dal vivo

Da genovatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno si svolge la 17ª Sagra delle Acciughe a Teriasca di Sori. L’evento, organizzato dal Comitato Luciano Queirolo, propone specialità della tradizione e musica dal vivo. La manifestazione si svolge nel centro del paese e richiama visitatori da tutta la regione. Durante le giornate sono previsti banchetti con piatti a base di acciughe e spettacoli musicali. La sagra si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

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Da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno torna l'appuntamento con la Sagra delle Acciughe a Teriasca (Comune di Sori), evento giunto alla 17^ edizione e organizzato dal “Comitato Luciano Queirolo Teriasca - Fuoco sotto il cielo”.Fritte, cucinate nel tradizionale bagnun con la galletta del marinaio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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