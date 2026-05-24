Sagra delle Acciughe 2026 a Teriasca di Sori con specialità della tradizione e musica dal vivo

Notizia in breve

Da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno si svolge la 17ª Sagra delle Acciughe a Teriasca di Sori. L’evento, organizzato dal Comitato Luciano Queirolo, propone specialità della tradizione e musica dal vivo. La manifestazione si svolge nel centro del paese e richiama visitatori da tutta la regione. Durante le giornate sono previsti banchetti con piatti a base di acciughe e spettacoli musicali. La sagra si svolge nel rispetto delle normative vigenti.